Questo contenuto è stato pubblicato il 9 settembre 2018 14.21 09 settembre 2018 - 14:21

Un uomo al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni in un quartiere a sud di Mosca ferendo almeno 10 persone. Egli ha agito "in modo intenzionale" ma alla base del gesto vi sarebbe stata "una lite" in un caffè e dunque non si tratterebbe di terrorismo.

Dopo la lite l'uomo ha lasciato il locale, è salito a bordo di una Polo bianca, ha atteso l'uscita delle persone e quindi le ha travolte. Egli non ha abbandonato la scena del crimine ed è stato fermato, ha detto la polizia.

