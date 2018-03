Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2018 17.20 20 marzo 2018 - 17:20

Alexei Navalny ha pubblicato sul suo sito un appello in cui chiede di liberare subito suo fratello Oleg, detenuto ormai da oltre tre anni in seguito alla condanna rimediata nel caso Yves Rocher.

"È un ostaggio di Putin", ha detto l'oppositore e da due anni "è in isolamento e in regime duro". "Il 17 ottobre scorso io e Oleg abbiamo vinto alla Corte Europea dei Diritti Umani, che ha dichiarato all'unanimità il processo fondamentalmente ingiusto", ha proseguito.

"Di fatto Strasburgo ha dichiarato fabbricato il caso penale e dunque la Corte Suprema avrebbe dovuto cancellare la sentenza, finalmente entrata in vigore lo scorso 5 marzo: Oleg deve essere liberato immediatamente".

In un post successivo, Navalny ha fatto sapere che suo fratello è finito in cella di rigore a quanto pare per non essersi coricato quando è arrivato l'ordine.

Neuer Inhalt Horizontal Line