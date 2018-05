Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 maggio 2018 16.31 05 maggio 2018 - 16:31

L'oppositore russo Alexiei Navalni è stato fermato dalla polizia a Mosca durante la manifestazione "Per noi non è lo zar" contro il presidente Vladimir Putin da lui organizzata. Complessivamente secondo l'ong Ovd-Info sono almeno mille persone fermate in varie città.

Solo a Mosca i fermati sarebbero 475. Fermi si registrano anche a San Pietroburgo, dove i manifestanti stanno sfilando lungo la Prospettiva Nevsky e la polizia avrebbe usato i manganelli contro di loro.

