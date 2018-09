Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 settembre 2018

Le elezioni amministrative di ieri, stando ai risultati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale, si sono svolte in 80 regioni del Paese e in particolar modo hanno riguardato il rinnovo di 22 governatori, 16 parlamenti regionali e 12 consigli comunali.

Inoltre si votava per l'elezione di sette deputati alla Duma federale - la camera bassa del parlamento russo - in altrettanti collegi uninominali. Il partito di governo, Russia Unita, è riuscito a far eleggere il maggior numero di rappresentanti per quanto si sia registrato un netto calo dei consensi e in alcuni casi è stato sconfitto dagli altri partiti dell'opposizione 'di sistema'.

In quattro regioni, infatti, si andrà al ballottaggio per eleggere i governatori mentre in tre parlamenti regionali a vincere sono stati i Comunisti (come anche nei consigli comunali di tre città, tra cui Togliatti). Nel caso dei deputati nazionali Russia Unita ha eletto cinque parlamentari mentre gli altri due sono stati eletti dai Comunisti e dai Liberaldemocratici.

