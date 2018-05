Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 maggio 2018 14.59 13 maggio 2018 - 14:59

Una protesta contro il blocco dell'app di messaggistica Telegram in Russia è in corso in viale Sakharov, nel centro di Mosca. I manifestanti sventolano le bandiere di alcuni partiti d'opposizione come Parnas e Iabloko.

"La Russia sarà libera", urlano i dimostranti, che accusano le autorità di "censura" e di violare il diritto alla libertà di espressione. Alcuni lanciano in aria degli aeroplanini di carta in segno di solidarietà con Telegram, il cui simbolo è appunto un aeroplanino di carta. "Putin ladro", è uno degli slogan più urlati.

