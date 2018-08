Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 agosto 2018 15.26 20 agosto 2018 - 15:26

A Beriozovsky, cittadina degli Urali, un gruppo di ragazzini fra i 13 e i 16 anni ha ucciso un 20enne afflitto da "un difetto di pronuncia" attirandolo con la scusa di una bevuta collettiva.

Il giovane, che a causa della balbuzie non aveva molti amici, ha acconsentito e ha seguito i ragazzi in un luogo appartato. E qui è avvenuto il massacro. Il gruppo - cinque ragazzini in tutto - lo ha costretto a spogliarsi e sdraiarsi in terra. Poi hanno iniziato a picchiarlo mentre un membro del gruppo, 13enne, riprendeva la scena con il telefonino.

In un vero e proprio eccesso di violenza alcuni dei ragazzini hanno iniziato a saltare sul capo del 20enne, che è morto a causa dei traumi cranici subiti. Fermati dalla polizia, i ragazzini si sono giustificati dicendo che credevano che il giovane fosse un "tossicodipendente". A Beriozovsky, in seguito all'incidente, si sono svolte delle manifestazioni per chiedere giustizia.

