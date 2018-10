Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 ottobre 2018 17.42 05 ottobre 2018 - 17:42

Il regista ucraino Oleg Sentsov ha annunciato di essere costretto a interrompere lo sciopero della fame in carcere da domani per evitare di essere alimentato forzatamente. Lo riportano i media russi citando una lettera alla stampa.

Sentsov digiunava da quasi cinque mesi per protestare contro la sua detenzione in Russia e quella di altri 64 ucraini che lui ritiene "prigionieri politici".

"Era prevista l'alimentazione forzata a causa dello stato critico della mia salute e dell'inizio di alterazioni patologiche", ha fatto sapere Sentsov, denunciando che la sua "opinione non viene tenuta in considerazione" e che "in queste condizioni" è "costretto a cessare lo sciopero della fame da domani, 6 ottobre".

"145 giorni di lotta, 20 chili in meno di peso, l'organismo sull'orlo del collasso, ma l'obiettivo non è stato raggiunto", conclude il regista ucraino ringraziando chi lo ha sostenuto.

