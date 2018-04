Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Disgrazia o complotto? La morte di Maxim Borodin, 32 anni, giornalista investigativo di Ekaterinburg precipitato giovedì scorso dal balcone del suo appartamento al quinto piano - e deceduto ieri - sta scuotendo la Russia.

I suoi articoli sulle sorti dei mercenari russi in Siria erano senz'altro scomodi, ma c'è chi lo descrive come "un'anima inquieta" e dunque l'ipotesi del suicidio potrebbe non essere peregrina.

L'Organizzazione per lo sviluppo e cooperazione in Europa (Osce), ad ogni modo, ha espresso "preoccupazione" e ha chiesto che sia fatta piena luce sull'accaduto.

Il Comitato Investigativo russo ha riposto disponendo una "pre-indagine", precisando però che sta trattando la vicenda come un incidente, senza ravvisare gli estremi di condotta criminale. Stando alle informazioni diffuse dai media, la porta di casa sua sarebbe stata trovata chiusa dall'interno, con un chiavistello, circostanza che confermerebbe l'ipotesi del suicidio.

È anche vero però che Borodin, secondo quanto riferito da un conoscente, era stato ricoverato in ospedale dopo un'aggressione subita il 5 aprile e che due giorni prima dell'incidente aveva chiamato un amico chiedendogli di consigliargli un avvocato poiché nei pressi della sua abitazione aveva visto gli agenti di polizia in assetto antisommossa e si era convinto che stessero per arrestarlo; Borodin, poco dopo, ha richiamato però il suo amico dicendo che si era trattato di un falso allarme, forse solo "un'esercitazione".

Tutti segnali che evidenziano una certa ansia di fondo. Polina Rumyantseva, la direttrice del giornale dove lavorava Borodin, la testata locale Ria Novy Den, ha detto che non aveva dato segni di "tendenze suicide".

