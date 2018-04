Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 aprile 2018 18.06 20 aprile 2018 - 18:06

Il Partito democratico degli Stati Uniti ha presentato una causa multi milionaria alla corte federale di Manhattan contro il governo russo, la campagna di Donald Trump e Wikileaks.

All'origine della causa una presunta cospirazione che avrebbe interferito nelle presidenziali 2016 per favorire il tycoon danneggiando Hillary Clinton. Lo rivela il Wp. Si tratta di una causa civile per chiedere un risarcimento di milioni di dollari. Trump non è mai nominato. Gli obiettivi sono invece il figlio Donald jr, il genero Jared Kushner, l'ex presidente della commissione elettorale Paul Manafort e il suo ex vice, Rick Gates.

Secondo i dem, i dirigenti della campagna di Trump avrebbero cospirato con il governo russo e la sua agenzia di intelligence militare per danneggiare la loro candidata e aiutare il tycoon hackerando i computer del partito e diffondendo il materiale sottratto. Un complotto con la partecipazione di Wikileaks.

