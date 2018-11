Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 novembre 2018 19.31 30 novembre 2018 - 19:31

Anche due figli del presidente, Donald jr e Ivanka, rischiano di rimanere coinvolti nelle indagini sul Russiagate dopo che Michael Cohen, l'ex avvocato personale del tycoon, si è dichiarato colpevole di aver mentito al Congresso.

Cohen ha rivelato che i negoziati per il progetto di una Trump Tower a Mosca proseguirono per gran parte della campagna presidenziale. Lo scrivono i media Usa.

Cohen ha detto di aver tenuto al corrente dei negoziati non solo il presidente ma anche membri della famiglia operanti nella Trump Organization, per ora non identificatati. Ivanka era uno dei dirigenti della società, prima di diventare consigliera alla Casa Bianca, mentre Donald jr è ancora un 'executive'.

Il rischio, che riguarda anche altri collaboratori di Trump, è connesso a eventuali discrepanze tra le loro testimonianze al Congresso e la versione di Cohen, dopo che il procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller ha dimostrato di voler perseguire chi ha mentito a Capitol Hill. Alcuni senatori dem hanno già sollecitato il suo intervento.

Donald jr ha sostenuto al Congresso che aveva una conoscenza periferica del progetto. Idem Ivanka. Ma il primogenito del tycoon appare vulnerabile anche su un altro punto, avendo negato qualsiasi offerta o contributo di aiuto da parte di governi stranieri: lo scorso maggio il New York Times riportò che rappresentanti dei governi dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi gli offrirono la loro assistenza nelle presidenziali durante un incontro a New York nell'agosto del 2016.

Incontro organizzato da Erik Prince, ex contractor militare all'epoca consigliere del comitato elettorale di Trump: anche lui rischia, avendo testimoniato al Congresso di non aver svolto alcun ruolo ufficiale o informale nella campagna del tycoon.

Neuer Inhalt Horizontal Line