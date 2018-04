Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 aprile 2018 18.50 03 aprile 2018 - 18:50

È stata emessa la prima sentenza nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate, ed è di 30 mesi di prigione e 20mila dollari di multa per Alex van der Zwaan.

Avvocato olandese di un noto studio legale di New York, ha ammesso di aver mentito all'Fbi e di non aver fornito documenti richiesti dal procuratore speciale Robert Mueller. Rischiava da zero a sei mesi di prigione.

La sentenza è considerata significativa in quanto può stabilire un precedente e uno standard nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate per gli altri individui accusati di aver mentito all'Fbi, tra cui un ex collaboratore della campagna per l'elezione di Donald Trump. Il giudice Amy Berman Jackson, che ha emesso la condanna oggi, ha specificatamente citato la necessità di una 'sentenza esemplare'.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.