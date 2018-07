Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 luglio 2018 7.52 26 luglio 2018 - 07:52

Undici repubblicani della Camera hanno introdotto un provvedimento per l'impeachment di Rod Rosenstein, il viceministro della Giustizia sul quale ricade la responsabilità dell'indagine del Russiagate.

I repubblicani della Camera da tempo criticano Rosenstein per non essere abbastanza reattivo alle loro richieste di documenti legati al Russiagate e all'indagine sulle email di Hillary Clinton.

Rosenstein - secondo gli 11 repubblicani firmatari della risoluzione per l'impeachment - è colpevole di aver nascosto informazioni al Congresso e aver firmato uno dei mandati per sorvegliare Carter Page, l'ex consigliere di politica estera della campagna di Donald Trump.

"Per nove mesi abbiamo messo in guardia" il Dipartimento di Giustizia "sul fatto che ci sarebbero state conseguenze, e per nove mesi abbiamo ascoltato le stesse scuse. È il momento di trovare un nuovo viceministro della Giustizia che sia serio in termini di responsabilità e trasparenza", afferma Mark Meadows, uno dei parlamentari repubblicani firmatari dell'iniziativa e alleato di Trump.

"Il Dipartimento di Giustizia sta tenendo informazioni nascoste al Congresso. Quando è troppo è troppo. È il momento di ritenere Rosenstein responsabile per bloccare il ruolo di supervisore del Congresso", gli fa eco il parlamentare repubblicano Jim Jordan.

Rosenstein è accusato di conflitto di interesse nell'indagine sul Russiagate perché - spiegano i repubblicani - può essere chiamato come testimone, e di aver nascosto "alcuni fatti". Rosenstein è finito più volte nel mirino di Trump che lo ha criticato per aver nominato Mueller.

Neuer Inhalt Horizontal Line