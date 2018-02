Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 febbraio 2018 16.15 03 febbraio 2018 - 16:15

"Questo memo scagiona totalmente Trump nelle indagini": lo afferma lo stesso presidente americano in un tweet commentando il controverso documento in cui si mette sotto accusa l'operato della polizia federale americana Fbi nelle indagini sul Russiagate.

Donald Trump denuncia però come "la caccia alle streghe continua" e ribadisce come non ci sono state "né collusione né ostruzione. Questa è una disgrazia americana!".

