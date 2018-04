Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 aprile 2018 17.46 26 aprile 2018 - 17:46

Trump ha voluto smentire l'ex capo dell'Fbi James Comey, che nel suo libro ha scritto che il presidente in più di una occasione gli disse di non aver mai dormito in Russia.

Donald Trump conferma di aver passato una notte a Mosca in occasione del concorso di Miss universo nel 2013. "Naturalmente rimasi lì", ha detto in una intervista a Fox New, negando di aver mai detto che aveva lasciato la capitale russa dopo la serata.

In questo modo ha voluto smentire l'ex capo dell'Fbi James Comey, il quale nel suo libro ha scritto che il presidente in più di una occasione gli disse di non aver mai dormito in Russia.

Secondo il dossier Steele, non verificato ma acquisito nell'ambito del Russiagate, Trump avrebbe trascorso la serata in una stanza d'hotel con alcune prostitute che urinavano sul letto dove avevano dormito gli Obama.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.