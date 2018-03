Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 marzo 2018 17.21 25 marzo 2018 - 17:21

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rinuncia all'assunzione di due nuovi avvocati nella squadra di legali che lo assistono in particolare per ciò che riguarda l'inchiesta sul Russiagate guidata dal procuratore speciale Robert Mueller.

Lo ha riferito in una nota l'avvocato personale di Trump, Jay Sekulow. Si tratta di Joseph diGenova e di Victoria Toensing la cui assunzione era già stata annunciata, ma che risulta adesso impraticabile per via dei conflitti di interessi presentati dai due avvocati, che tra l'altro sono tra loro sposati.

Sekulow non ha precisato la natura dei conflitti. Salta così il preannunciato 'rimpasto' della squadra legale di Trump, dopo che uno dei principali avvocati, John Dowd, ha lasciato la squadra lo scorso giovedì.

