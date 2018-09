Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Ryanair: cancella 150 voli in Germania domani

La compagnia aerea Ryanair cancella 150 voli per mercoledì 12 settembre in Germania in risposta alle minacce di sciopero del personale di volo e allo sciopero proclamato dai piloti.

Lo ha annunciato il direttore del marketing della società, Kenny Jacobs oggi a Francoforte.

I clienti potranno spostare la loro prenotazione nei giorni tra giovedì a sabato senza sovraccarico di prezzo. I sindacati VC e Verdi avevano annunciato ieri uno sciopero nelle 11 basi tedesche.

