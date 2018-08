Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 agosto 2018 17.19 01 agosto 2018 - 17:19

Nuovo sciopero in vista per Ryanair.

Un nuovo sciopero per Ryanair, che allunga la fila di proteste del personale di volo dopo lo stop di centinaia di voli a fine luglio.

Lo annunciano i sindacati in Belgio, chiedendo ai piloti di aderire a uno sciopero il 10 agosto, in sostegno ai loro colleghi che in Irlanda hanno annunciato un quarto giorno di sciopero per venerdì 3 agosto.

Le due sigle sindacali BeCA e CNE/LBC-NVL chiedono a Ryanair di cambiare il proprio modello di relazioni con i dipendenti e parlano di una "campagna di intimidazione" nei confronti della protesta.

Sempre per il 10 agosto, riporta il quotidiano svedese Expressen, saranno in sciopero i piloti di Ryanair in Svezia con una partecipazione attesa all'80%.

Neuer Inhalt Horizontal Line