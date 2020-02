Il divieto di discriminazione basata sull'orientamento sessuale raccoglierebbe il 62% dei favori, stando a una proiezione dell'istituto gfs.bern per conto della SSR. Bocciata invece l'iniziativa Più abitazioni a prezzi accessibili.

In base ai dati finora disponibili, oltre il 63% dei votanti avrebbe detto "no" al testo.

Sull'estensione della norma antirazzismo i risultati finali di 16 cantoni confermano la tendenza nazionale, in particolare a Neuchâtel (73,7%), Friburgo (68,41%), Lucerna (59,6%), Zugo e Soletta (entrambi 58,7%). Contrari invece Appenzello Interno (con il 54,1% di no), Uri (51,1%) e Svitto (51,7%). In Ticino il "sì" ha raggiunto il 66,8%, mentre nei Grigioni il 58,6%.

Stando ai risultati parziali nei cantoni più grandi, oltre tre ginevrini su quattro hanno votato a favore, mentre a Zurigo la quota dovrebbe essere superiore al 60%. Nel canton Vaud la percentuale - dopo lo spoglio di tre quarti delle schede - si attesta oltre l'80%.

In merito all'iniziativa sugli alloggi, emerge una spaccatura fra cantoni rurali e urbani. I "no" superano il 60% nella maggioranza dei cantoni germanofoni e addirittura il 70% a Svitto, Obvaldo e Appenzello interno. La stessa tendenza si riscontra in Vallese e Friburgo.

Neuchâtel e il Giura sono al momento gli unici cantoni ad aver accolto il testo con rispettivamente il 56,2% e il 53,2% di "sì". A Ginevra invece l'iniziativa è accettata dal 59,8% dei votanti, dopo lo spoglio del 95% dei voti, mentre a Basilea Città i "sì" sono al momento il 59,7%. Pure Vaud dovrebbe approvare il testo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Votazione federale del 9 febbraio 2020