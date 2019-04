L'essere umano ha in sé un orologio biologico affinato da abitudini culturali che risalgono alla notte dei tempi e che non va perturbato con l'inutile cambiamento dall'ora solare a quella legale.

Ne sono convinti i promotori dell'iniziativa popolare "Sì all'abolizione del cambio dell'ora", che oggi a Interlaken (BE) hanno presentato i loro argomenti. "In Svizzera vige durante tutto l'anno l'ora dell'Europa centrale; non vi è alcun cambio dell'ora da solare a legale e viceversa, recita il nuovo capoverso della Costituzione federale proposto dall'iniziativa.

Fra i promotori figura Armin Capaul, già all'origine dell'iniziativa per vacche con le corna respinta lo scorso novembre. A suo avviso i cambiamenti in questione non hanno senso in una fattoria: non si può ad esempio fare il fieno un'ora prima d'estate, quando sull'erba vi è ancora rugiada. A Capaul ha fatto eco la consigliera nazionale Yvette Estermann (UDC/LU), che ha parlato dei cambiamenti ormonali provocati dal ritmo della luce e delle tenebre. "Abitudini vecchie di migliaia di anni non possono essere semplicemente cambiate senza che emergano problemi di salute", si è detta convinta.

