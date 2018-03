Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 marzo 2018 15.39 23 marzo 2018 - 15:39

Sabato alle 20.30 ora locale oltre 7000 città di 180 Paesi spegneranno per un'ora la luce che illumina i loro monumenti quale gesto in favore della tutela del clima e della biodiversità. A questa azione parteciperanno anche molti comuni in Svizzera.

Lo indica oggi il WWF svizzero che, in mancanza di una lista completa, cita fra gli altri i castelli di Bellinzona, l'abbazia di San Gallo e i castelli di Valère e Tourbillon a Sion.

L'Ora della Terra vuole sensibilizzare sulla necessità di "una maggiore tutela del clima per proteggere gli esseri umani e la natura dalle conseguenze incalcolabili di un riscaldamento globale climatico incessante", scrive il WWF.

