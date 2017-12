La salamandra alpina è una specie protetta in Svizzera, Austria e Germania. (Imago)

Le salamandre alpine vivono nelle zone carsiche in alta montagna. È più facile trovarle a partire da un’altitudine di 1'000 metri. (Imago)

gallery of salamanders

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 dicembre 2017 14.00 15 dicembre 2017 - 14:00

Difficile da scovare, la salamandra alpina (salamandra atra) si distingue per la sua resistenza al freddo e per il suo inconsueto metodo di riproduzione.

Mentre altri anfibi depongono uova o mettono al mondo una prole allo stadio larvale, la femmina della salamandra atra dà alla luce, dopo una gestazione che dura addirittura dai due ai quattro anni, uno o due giovani individui completamente sviluppati, se non per le dimensioni. La prole misura 3-4 centimetri mentre gli adulti dai 13 ai 16 centimetri.

dossier dossier Il lato selvaggio della Svizzera Quali sono le specie più emblematiche della Svizzera? Immersione in 12 puntate nel curioso mondo della flora e della fauna.

La salamandra alpina, inoltre, è l'unico anfibio d’Europa che non deve trascorrere del tempo in acqua. Accoppiamento e parto hanno luogo sulla terraferma.

Tutti gli anfibi sono protetti in Svizzera dal 1967 e alcune specie sono particolarmente minacciate. Non è il caso della salamandra alpina, considerata “a rischio minimo”, ma i biologi sottolineano l’importanza di preservarne l’habitat: roccioso e non troppo secco, con una vegetazione moderata. Vive spesso anche nelle fessure dei muri di pietra.

La lucida creatura cinerea, che predilige i luoghi ombrosi e umidi, può essere trovata in Svizzera a nord delle Alpi e nel cantone Grigioni, tra gli 800 e i 2'500 metri di altitudine. È diffusa in Italia nel settore centrale e orientale di Alpi e Prealpi.

“È una specie veramente interessante”, dice Lukas Keller, professore di biologia evolutiva all’Università di Zurigo. “Quando le vedo dal vivo in montagna, sono semplicemente affascinato. Sono anfibi, quindi il loro corpo non genera autonomamente calore, eppure riescono a vivere a 2'500 metri d’altitudine, dove fa parecchio freddo. È davvero straordinario!”

La salamandra alpina affronta le basse temperature andando in letargo da ottobre ad aprile. Durante i mesi più caldi, va a caccia di notte e si nasconde tra le rocce e la legna secca di giorno.

Durata di vita: Fino a 15 anni Lunghezza: 13-16 cm Alimentazione: Invertebrati (lombrichi, ragni, insetti, lumache,...) Habitat: Montano, tra gli 800 e i 2'500 metri d’altitudine Stato di conservazione: Rischio minimo Fine della finestrella

Neuer Inhalt Horizontal Line