Salari in euro ai frontalieri, il TF deciderà se sono legali

Il Tribunale federale dovrà pronunciarsi in gennaio in merito alla legalità dei salari in euro pagati da numerose imprese ai loro dipendenti frontalieri. La decisione avrà un impatto anche in Ticino, dove il tema degli stipendi in euro ha suscitato aspre discussioni.

L'Alta Corte dovrà esprimersi in merito al caso di una dipendente francese della filiale di Von Roll Infratec, con sede a Choindez, nel Giura, come riportano la Zentralschweiz am Sonntag e la Ostschweiz am Sonntag. La Infratec aveva deciso nel giugno del 2011 di versare i salari in euro ai suoi dipendenti residenti nell'Unione europea. Nel gennaio 2016 una collaboratrice francese aveva trascinato il datore di lavoro in tribunale, chiedendo il versamento di 19'400 franchi "persi" a causa della nuova regolamentazione. Von Roll aveva inoltrato ricorso contro la decisione presso il tribunale cantonale, senza però avere successo: l'azienda si è perciò rivolta al Tribunale federale, che dovrebbe pronunciarsi in merito il 15 gennaio.

Anche in Ticino i tribunali si sono occupati del pagamento di salari in euro, ma non per verificarne la legalità: le controversie erano legate al tasso di cambio applicato da alcune imprese. Il tema ha interessato anche la deputazione ticinese alla Camere federali. Nel 2012 e nel 2017 durante la discussione in Consiglio Nazionale, i parlamentari ticinesi si sono ritrovati su fronti opposti in merito a due mozioni presentate da Marina Carobbio per vietare il pagamento di salari in euro

