Salgono prezzi in Svizzera, inflazione 2018 ai massimi da 10 anni

I prezzi in Svizzera tornano a salire (foto simbolica d'archivio).

I prezzi in Svizzera tornano a salire in modo non trascurabile: nel 2018 l'inflazione si è attestata allo 0,9%, contro il +0,5% del 2017 e i rincari negativi dei due anni precedenti. Si tratta del dato annuo più elevato dal 2008, quando era stato del +2,4%.

La crescita del 2018 è dovuta in particolare agli aumenti di costo dei prodotti petroliferi e degli affitti delle abitazioni, indica l'Ufficio federale di statistica (UST) in un comunicato odierno. I prezzi dei prodotti indigeni sono aumentati dello 0,4% in media, quelli dei prodotti importati del 2,4%.

Il dato annuo, spiega l'UST, equivale alla media aritmetica dei 12 indici mensili dell'anno. In dicembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo si è attestato a 101,5 punti: rispetto al mese precedente vi è stata una flessione dello 0,3%, ma nel confronto annuo si è osservata una progressione dello 0,7%. La contrazione mensile è riconducibile a vari fattori, tra cui la diminuzione dei prezzi dell'olio da riscaldamento e dei carburanti. Sono invece cresciuti i prezzi de pernottamenti in albergo e delle automobili nuove.

Il costo dei prodotti svizzeri - in rapporto a novembre - è rimasto stabile, mentre è diminuito dell'1,0% quello dei prodotti importati. In confronto al dicembre del 2017 vi sono state due progressioni, rispettivamente dello 0,5% e dell'1,3%. Sempre per quanto riguarda l'ultimo mese dell'anno, lo zoccolo dell'inflazione - vale a dire senza prodotti freschi e stagionali, energia e carburanti - ha marciato sul posto nel confronto con novembre, mentre è stato dell'1,3% su base annua.

