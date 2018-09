Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 settembre 2018 14.38 11 settembre 2018 - 14:38

La salma dell'ex segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite Kofi Annan arrivata in Ghana

La salma dell'ex segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Kofi Annan ha lasciato ieri Ginevra alla volta di Accra, capitale del Ghana.

Una cerimonia privata non annunciata è stata organizzata prima della partenza dell'aereo, hanno riferito a Keystone-ATS fonti convergenti.

La famiglia, il direttore generale della sede di Ginevra dell'ONU Michael Møller, l'ambasciatore svizzero presso l'ONU a Ginevra Valentin Zellweger e il direttore della Fondazione Kofi Annan, Alan Doss, si sono raccolti attorno alla bara coperta da una bandiera delle Nazioni Unite.

"È una grande perdita per la Ginevra internazionale. Ci tenevo ad essere presente", ha detto Zellweger a Keystone-ATS. Annan è morto il 18 agosto scorso all'ospedale di Berna a 80 anni dopo una breve malattia.

La salma di colui che ha diretto l'ONU dal 1997 al 2006 è stata accolta dal presidente del Ghana Nana Akufo-Addo. Giovedì sono previsti i funerali di Stato in patria. Delle cerimonie seguiranno a New York e, il 27 settembre, a Ginevra. La presenza di un consigliere federale non è esclusa.

Neuer Inhalt Horizontal Line