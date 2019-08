Salmonelle nel roquefort: i batteri sono stati rilevati in formaggi a pasta molle della marca francese Société. Non potendo escludere rischi per la salute, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non consumare l'articolo.

L'importatore svizzero Lactalis Suisse ha immediatamente ritirato il prodotto dal commercio e ne ha ordinato il richiamo, indica l'USAV in un comunicato odierno. Il marchio di identificazione è FR 12.203.018 CE.

Le salmonelle sono batteri che causano problemi nell'essere umano e negli animali. Nell'uomo possono provocare disturbi gastrointestinali con febbre, vomito, diarrea e dolori addominali entro 6-72 ore dal consumo. Alle persone che hanno mangiato questo prodotto si consiglia di consultare un medico se compaiono i sintomi descritti, afferma l'USAV.

