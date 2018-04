Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Si conclude oggi la 32esima edizione del Salone del libro di Ginevra che in cinque giorni ha attirato circa 87'000 persone, 2000 in meno rispetto allo scorso anno, indicano gli organizzatori in una nota. L'ospite d'onore della rassegna è stato il Vallese.

Oltre 3000 le animazioni e attività proposte, nonché un migliaio gli autori svizzeri e internazionali che hanno appassionato i visitatori. Tra gli invitati Shulem Deen, Helene Cooper, Marc Levy, Agnès Martin-Lugand, Douglas Kennedy, Frédéric Beigbeder e Claudie Gallay. Una impressionante folla ha aspettato a lungo oggi per incontrare l'autore ginevrino Joël Dicker.

La prossima edizione è prevista dal primo al cinque maggio 2019.

