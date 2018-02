Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 febbraio 2018 20.02 07 febbraio 2018 - 20:02

Matteo Salvini vuole rimettere in discussione l'accordo con la Svizzera sui frontalieri.

Lo ha confermato lo stesso segretario della Lega, oggi a Firenze, a margine di un'iniziativa elettorale. "Ci stiamo battendo con ogni mezzo con la Regione Lombardia per non togliere i famosi diritti acquisiti, per non mettere lavoratori contro lavoratori", ha spiegato.

"C'è un modello svizzero che mi piace - ha aggiunto Salvini - che è quello di alcuni Cantoni sul minimo salariale per combattere il dumping sociale. Questo è un modello che io applicherei anche in Italia, però non ci devono rimettere 50'000 frontalieri".

