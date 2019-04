La Pasqua è lontana ancora una settimana, ma la pazienza degli automobilisti è già messa a dura prova alla galleria del San Gottardo. Questa mattina, la colonna al portale nord del tunnel è cresciuta fino a raggiungere i 12 chilometri.

È quanto si legge sulla pagina web del TCS dedicata alle informazioni sul traffico, secondo cui i primi ingorghi si sono formati nella notte. L'entrata di Göschenen (UR) è chiusa e i tempi di attesa sull'A2 in direzione sud arrivano fino a due ore.

Come molti altri valichi alpini, il Passo del San Gottardo è ancora chiuso dopo la stagione invernale. Sono in corso i lavori di sgombero, ma la riapertura non è prevista prima di metà maggio.

Neuer Inhalt Horizontal Line