Cinque persone sono rimaste ferite oggi in un incidente verificatosi nel primo pomeriggio all'interno della galleria del San Gottardo. Il tunnel è chiuso alla circolazione fino alle 18.00, informa un comunicato della polizia cantonale urana.

Il sinistro si è verificato intorno alle 13.45 in territorio urano, a circa 1,5 chilometri dal portale nord di Göschenen (UR). Secondo le prime informazioni, un'auto con targhe olandesi che circolava in direzione nord è finita nella corsia di contromano andando a scontrasi prima con un camper, anch'esso targato Olanda, e poi con un furgone immatricolato a Zurigo. Cinque persone hanno riportato ferite di entità da lieve a grave e sono state trasportate in un ospedale fuori cantone da ambulanze e un elicottero della Rega, indicano le forze dell'ordine.

L'ammontare dei danni non è ancora noto. I lavori di sgombero e riparazione delle strutture danneggiate sono in corso. La galleria dovrebbe essere riaperta alla circolazione alle 18.00. Ai viaggiatori viene consigliato di transitare per il traforo del San Bernardino, sull'A13.

Sul posto sono intervenuti servizi di soccorso ticinesi e urani nonché le forze di polizia di entrambi i cantoni. La polizia ha avviato un'indagine per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

