La lunghezza della colonna dovrebbe ancora aumentare in giornata.

Ci sono già 10 chilometri di coda stamane al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, all'inizio del lungo weekend dell'Ascensione.

I tempi d'attesa tra Erstfeld e Göschenen per i veicoli diretti a sud arrivano fino a un'ora e 40 minuti, indica il TCS su Twitter.

La lunghezza della colonna dovrebbe ancora aumentare in giornata. Il TCS consiglia la via del San Bernardino.

Il passo del San Gottardo è stato riaperto stamane dopo la chiusura invernale. Tuttavia, hanno indicato nei giorni scorsi le autorità cantonali di Altdorf, per motivi di sicurezza dovuti all'abbondanza di neve il tratto urano tra Mätteli (sopra Hospental) e l'Ospizio resterà chiuso dalle 13 fino alle 6 di domani mattina. Lo stesso avverrà nei prossimi giorni fino a lunedì. I ristoranti in cima al passo sono comunque sempre raggiungibili da Airolo, senza nessuna interruzione.

Per quanto riguarda gli altri valichi della regione, solo l'Oberalp è già transitabile, dal 1° maggio. Delle riaperture erano previste in questi giorni, ma il maltempo ha frenato il ritorno del traffico in quota.

Per ragioni di sicurezza, e a seguito dei lavori di sgombero della carreggiata non ancora ultimati, restano pertanto chiusi il Furka e il Susten.

