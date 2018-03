Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 marzo 2018 10.06 31 marzo 2018 - 10:06

Le forti nevicate scese la scorsa notte fino in pianura hanno reso questa mattina impraticabile l'A2 nel canton Uri, tra Göschenen e Amsteg. L'autostrada che porta alla galleria del San Gottardo ha dovuto essere chiusa temporaneamente nei due sensi.

La chiusura è stata necessaria per permettere di liberare le carreggiate dalla neve, dopo che diversi automobilisti sono finiti di traverso. Il collegamento nord-sud è stato parzialmente riaperto verso le 8.00, ha riferito all'ats un collaboratore della polizia cantonale. Attualmente le auto circolano a intervalli.

Secondo SRF Meteo, in Svizzera centrale le precipitazioni sono state molto abbondanti: sotto forma di neve nei cantoni di Uri, Obvaldo e Nidvaldo, e di pioggia nelle regioni limitrofe.

A causa del pericolo valanghe, diverse linee ferroviarie alpine sono attualmente interrotte, in particolare quella tra Zermatt (VS) e Disentis (GR) e quella tra Pontresina e Poschiavo (GR), indicano le FFS e la compagnia Matterhorn-Gotthard Bahn.

Secondo l'l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SLF), il rischio di valanghe è "forte" (4) in Svizzera centrale, in Ticino e in parte del Vallese. Risulta invece "marcato" (3) nel resto delle Alpi svizzere.

