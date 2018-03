San Gottardo: portale nord, situazione torna alla normalità.

Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 marzo 2018 18.35 30 marzo 2018 - 18:35

Come da tradizione per le festività pasquali, gli automobilisti diretti a sud sull'A2 hanno dovuto armarsi di pazienza al portale nord della galleria del San Gottardo.

La situazione in questo Venerdì Santo è però stata meno critica rispetto ad altri anni e poco dopo le 18.00 la colonna si è dissolta.

La coda ha raggiunto il suo apice attorno a mezzogiorno, quando è arrivata a toccare i nove chilometri, equivalenti a una sosta obbligata di un'ora e mezza, fa sapere il TCS. Nulla a che vedere con il 2017: allora la fila di veicoli all'ingresso del tunnel aveva raggiunto addirittura i 14 chilometri.

Come pronosticato da Viasuisse, nel pomeriggio odierno l'ingorgo è andato scemando e il traffico è tornato a essere a poco a poco più scorrevole.

Viasuisse aveva consigliato ai viaggiatori di utilizzare un percorso alternativo, transitando per il traforo del San Bernardino, sull'A13. Anche su quel tratto però i disagi non sono mancati, manifestandosi sotto forma di ulteriori ingorghi, ma anche di precipitazioni nevose, che hanno imbiancato la carreggiata in entrambi i sensi di marcia a nord di Bellinzona.

In tarda mattinata, sull'A2 la circolazione è stata inoltre perturbata pure in direzione nord, in territorio urano, fra Wassen e Amsteg. A causa di un incidente infatti, il traffico è stato temporaneamente deviato sulla cantonale.

Neuer Inhalt Horizontal Line