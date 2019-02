I romantici che vogliono festeggiare San Valentino in maniera originale potranno affrontare una discesa con le fiaccole sulle piste da sci di Saint-Cergue (VD). Immagine d'archivio.

I romantici che vogliono festeggiare San Valentino in maniera originale potranno affrontare una discesa con le fiaccole sulle piste da sci di Saint-Cergue (VD).

La regione di Nyon organizza il 14 febbraio per la seconda volta consecutiva una serata "Kiss and ski" per sensibilizzare sull'impatto dell'inquinamento luminoso.

"L'obiettivo per la regione di Nyon è sensibilizzare la popolazione in maniera divertente riguardo ai problemi generati dall'inquinamento luminoso", hanno spiegato gli organizzatori tramite un comunicato odierno.

Il programma comprende una breve conferenza ai piedi delle piste sull'impatto delle luci notturne sulle salute e la biodiversità. I partecipanti potranno anche approfittare della pista di pattinaggio sotto le stelle e assaggiare prodotti del territorio in vendita sul posto.

Neuer Inhalt Horizontal Line