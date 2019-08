Per incentivare l'attività dei generalisti il governo cantonale ha stanziato fondi per la creazione di due figure professionali che hanno lo scopo di agevolare il lavoro dei futuri medici che vorranno stabilirsi nella regione. Il reportage del TG nel cantone più settentrionale della Confederazione.

Medico di famiglia cercasi 30 luglio 2019 - 21:09 La sanità svizzera è confrontata con la penuria di medici di famiglia che dura ormai da anni. Non passa settimana che non chiude uno studio e diversi generalisti si stanno approssimando all'età del pensionamento. Alcune misure messe a punto recentemente stanno dando qualche frutto positivo, in particolare nelle zone urbane. Il problema resta però acuto nelle fasce rurali dove le condizioni economiche per questo tipo di professione non sono comparabili con quelle dei maggiori centri. È il caso del Canton Sciaffusa dove, ad esempio, nella regione vinicola di Klettgau sono rimasti solo nove medici di famiglia su una popolazione di 17'000 persone. Per incentivare l'attività dei generalisti il governo cantonale ha stanziato fondi per la creazione di due figure professionali che hanno lo scopo di agevolare il lavoro dei futuri medici che vorranno stabilirsi nella regione. Il reportage del TG nel cantone più settentrionale della Confederazione.