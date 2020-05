Il 2019 è stato un anno di crescita per Sanitas: il gruppo assicurativo ha realizzato un utile di 87 milioni di franchi, più che raddoppiato rispetto ai 35 milioni dell'anno prima. I premi sono saliti da 2,90 a 2,96 miliardi.

Al risultato, definito ottimo, hanno contribuito sia l'assicurazione di base che quella complementare, come pure gli investimenti, spiega la società in un comunicato odierno. Le prestazioni sono passate da 2,56 a 2,71 miliardi. Il primo gennaio 2020 Sanitas contava 841'000 clienti, 6000 in più di 12 mesi prima.

Fondata nel 1958, Sanitas figura fra le dieci più grandi casse malattia elvetiche. Non dispone di una rete capillare di agenzie: nelle grandi città - Berna Losanna, Lugano, Winterthur (ZH) e Zurigo - gestisce centri che amministrano la clientela telefonicamente. La sede centrale è a Zurigo, l'organico è composto da circa 700 persone.

