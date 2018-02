Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 febbraio 2018 21.42 07 febbraio 2018 - 21:42

Michelle Hunziker, in abito lungo impero fucsia con spacco profondo, ha aperto la seconda serata di Sanremo duettando con il direttore artistico Claudio Baglioni sulle note del brano "Il pozzo dei desideri", dalla colonna sonora di "Biancaneve e i sette nani".

Raggiunta da Pierfrancesco Favino, la showgirl svizzera ha poi lasciato Baglioni al piano: "So' qua. Vi siete accorti che so' rimasto qua. E allora andiamo a comincia'...", ha detto Baglioni lanciando la gara delle Nuove Proposte.

Al termine delle esibizioni delle quattro prime Nuove Proposte, in testa alle preferenze della giuria demoscopica (che vale per il 30%), Alice Caioli è in testa. Secondo Lorenzo Baglioni, terza Giulia Casieri. Chiude Mirkoeilcane.

