Un timore condiviso anche da Adrien Kay, portavoce dell'Ufficio federale della sanità pubblica, a sua volta interpellato dal giornale. L'effetto reale delle misure prese potrà essere valutato solo a metà anno. Bisognerà dunque ancora aspettare alcuni mesi prima che possa confermarsi un alleviamento del consueto "shock" che da anni giunge puntuale in autunno, quando vengono annunciati i premi malattia per l'anno successivo.

La direttrice di Santésuisse Verena Nold - intervistata dal "Tages-Anzeiger" - mette comunque in guardia da una eccessiva euforia: l'effetto sui costi del nuovo Tarmed è ancora da valutare pienamente perché il riveduto tariffario non ha avuto applicazione immediata e potrebbero ancora esserci spiacevoli sorprese.

Fatto ancora più notevole risulta lo sviluppo singolo: ogni persona assicurata ha causato l'anno scorso in media alle asicurazioni malattia costi di 3852 franchi, ossia lo 0,24% in più soltanto rispetto al 2017. Negli anni precedenti, si può leggere sul Tages Anzeiger che ha anticipato la notizia, l'aumento percentuale era stato dieci volte maggiore.

Nel 2017 l'aumento era stato del 3% e negli ultimi anni si era registrata una media del 4-5%. Dall'entrata in vigore dell'assicurazione di base obbligatoria, nel 1996, soltanto in una occasione, nel 2006, si è registrata una crescita inferiore al 2%.

I premi dell'assicurazione malattia (assicurazione privata ma obbligatoria) sono una delle uscite più importanti di ogni cittadino svizzero. Inoltre ogni anno le persone domiciliate in Svizzera si vedono puntualmente aumentare il premio assicurativo che già di per sé è oneroso.

