Giro d'affari in crescita per Santhera nel 2018.

Giro d'affari in crescita per Santhera nel 2018: la società farmaceutica con sede a Liestal (BL) ha registrato ricavi per 32 milioni di franchi, il 38% in più dell'anno prima, grazie essenzialmente alle vendite del suo medicinale di punta Raxone.

Stando ai dati diffusi oggi ad aumentare sono però stati anche gli oneri, saliti del 13% a 77 milioni. Questo in particolare a causa dell'incremento dei costi di sviluppo (+40% a 38 milioni). L'esercizio si è così chiuso con una perdita operativa di 51 milioni, in linea con il rosso pure di 51 milioni del 2018.

Alla fine dell'anno Santhera possedeva mezzi liquidi per 22 milioni. Dal corrente aprile è disponibile una nuova linea di credito e la società sta valutando ulteriori opzioni per garantire la liquidità sino 2020. Nel 2019 il gruppo, sulla base dei dati del primo trimestre, si aspetta un fatturato di 35-37 milioni, generato da Raxone.

Neuer Inhalt Horizontal Line