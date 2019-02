Il gruppo industriale Saurer intende trasferire una parte della produzione di macchine tessili da Arbon (TG) a Suzhou, in Cina. Dalla misura sono interessati 35 impieghi, e si dovrebbe giungere a licenziamenti. Attualmente è in corso una procedura di consultazione.

Con la delocalizzazione Saurer reagisce alla contrazione del mercato delle macchine da ricamo, già in atto da diverso tempo, indica in un comunicato odierno l'azienda di lunga tradizione un tempo conosciuta per i suoi camion, oggi in mani cinesi e attiva appunto nel settore delle macchine tessili. A causa del cambiamento strutturale e alle sovracapacità del mercato e nonostante diversi periodi di lavoro ridotto la divisione non è più redditizia.

Neuer Inhalt Horizontal Line