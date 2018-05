Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

01 maggio 2018 - 16:00

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato nel novembre scorso un procedimento penale nei confronti di due rappresentanti del gruppo petrolifero PetroSaudi nell'ambito dello scandalo finanziario che ha coinvolto il fondo sovrano della Malaysia 1MDB.

L'informazione è stata rivelata solo oggi perché sussistevano rischi di collusione. L'MPC ha aperto un'inchiesta per sospetta amministrazione infedele, truffa per mestiere, corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri, riciclaggio di denaro aggravato e infedeltà nella gestione pubblica. Uno dei due imputati è pure indagato per falsità in documenti, ha indicato all'ats la procura federale, confermando informazioni della Reuters e del Financial Times.

Questo procedimento penale rientra nella complessa inchiesta che l'MPC conduce sulla distrazione di investimenti del fondo sovrano 1MDB. La Svizzera indaga dal 2015 sull'intricata vicenda con ramificazioni internazionali.

1MDB (1Malaysia Development Berhad) è un fondo sovrano malaysiano istituito dal primo ministro Najib Razak. Circa 4,5 miliardi di dollari provenienti da questo fondo sarebbero stati sottratti per arricchire i direttori del fondo, uomini d'affari vicini al potere malaysiano, ufficiali degli Emirati Arabi Uniti, nonché lo stesso Razak. Stando alla Reuters, la vicenda interessa almeno sei Paesi, tra cui la Svizzera, gli Stati Uniti e Singapore.

