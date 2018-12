Relotius era stato premiato dalla CNN come "giornalista dell'anno", premio che ha restituito, così come altri tre riconoscimenti.

Per sua stessa ammissione sono 14 le storie falsificate almeno in parte. Grande spazio è stato dedicato oggi sul sito online del settimanale alla vicenda giornalista, cercando di rendere partecipi i lettori di quanto accaduto.

Il caso di frode è stato portato alla luce dal settimanale Spiegel, per cui Claas Relotius lavorava dal 2011. Noto per la sua penna brillante, è stato allontanato dalla redazione dopo che si è scoperto che "le sue storie erano falsificate in larga misura e i protagonisti inventati", si legge su un articolo pubblicato mercoledì su Spiegel-online. I fatti sono stati accertati da una sorta di contro-inchiesta partita dall'interno della stessa redazione.

Claas Relotios, il giornalista dello Spiegel finito nella bufera per aver falsificato almeno 14 reportage, ha restituito giovedì quattro riconoscimenti che aveva ricevuto per i suoi articoli.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Giornalista "bufalaro" restituisce i premi ricevuti 20 dicembre 2018 - 20:57 Claas Relotios, il giornalista dello Spiegel finito nella bufera per aver falsificato almeno 14 reportage, ha restituito giovedì quattro riconoscimenti che aveva ricevuto per i suoi articoli. Il caso di frode è stato portato alla luce dal settimanale Spiegel, per cui Claas Relotius lavorava dal 2011. Noto per la sua penna brillante, è stato allontanato dalla redazione dopo che si è scoperto che "le sue storie erano falsificate in larga misura e i protagonisti inventati", si legge su un articolo pubblicato mercoledì su Spiegel-online. I fatti sono stati accertati da una sorta di contro-inchiesta partita dall'interno della stessa redazione. Per sua stessa ammissione sono 14 le storie falsificate almeno in parte. Grande spazio è stato dedicato oggi sul sito online del settimanale alla vicenda giornalista, cercando di rendere partecipi i lettori di quanto accaduto. Relotius era stato premiato dalla CNN come "giornalista dell'anno", premio che ha restituito, così come altri tre riconoscimenti.