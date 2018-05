Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 maggio 2018 19.18 16 maggio 2018 - 19:18

Dimissioni annunciate per Mark Goldring, chief executive di Oxfam, l'organizzazione non governativa (ong) britannica coinvolta in prima fila nello scandalo sulle molestie sessuali di alcuni operatori.

A confermarlo è stato oggi lui stesso, annunciando l'intenzione di farsi da parte e di non cercare un nuovo mandato alla guida dell'associazione umanitaria a fine anno.

Goldring, che ricopre l'incarico attuale dal 2013, era stato chiamato in causa per l'insufficiente reazione e trasparenza di fronte a casi denunciati prima della sua gestione, a cominciare dagli abusi di giovani minorenni locali attribuiti a un team di soccorritori durante la missione per il terremoto di Haiti.

