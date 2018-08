Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

6 agosto 2018 20.58

Il presidente iraniano Hassan Rohani non intende negoziare con Trump sotto la minaccia delle sanzioni.

Donald Trump ha mantenuto la promessa fatta nel maggio scorso facendo scattare una prima ondata di sanzioni contro l'Iran e ripristinando alcune misure restrittive che erano state eliminate con l'accordo sul nucleare firmato da Barack Obama nel 2015.

Non solo: la Casa Bianca ha confermato che il 5 novembre arriverà la vera e propria stangata, con una stretta su settori strategici per l'economia iraniana, come quello petrolifero e quello bancario.

Ma, con una tattica oramai utilizzata su piu' fronti, il presidente americano da una parte affonda il coltello e dall'altra ha fatto un'apertura al dialogo, dicendosi ancora una volta pronto ad incontrare il leader iraniano in qualunque momento.

Un'offerta respinta al mittente: "I negoziati non vanno d'accordo con le sanzioni", ha risposto il presidente iraniano Hassan Rohani, parlando di "guerra psicologica" voluta da Trump.

Anche l'Europa ha ribadito tutte le sue perplessita' sulla decisione Usa che rende ancor piu' profonda la frattura creatasi tra Washington e Bruxelles sul fronte della politica estera. Anche perche' Trump ha piu' volte minacciato di colpire con sanzioni anche tutti i Paesi che continuano a fare affari con Teheran, alleati o non alleati.

