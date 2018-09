Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 settembre 2018 12.13

I fondi sovrani cinesi possono acquistare aziende svizzere. Ma l'operazione contraria non è possibile: il consigliere federale Johann Schneider-Ammann, in missione diplomatica in Cina, ritiene che sia necessario stabilire un principio di reciprocità.

Quando sono in gioco infrastrutture critiche, come telecomunicazioni e reti di distribuzione dell'elettricità, il Consiglio federale deve avere la possibilità di intervenire, afferma il ministro dell'economia in un'intervista alla "Schweiz am Wochenende". Alla Cina la Svizzera chiede parità di trattamento, in modo che anche le aziende elvetiche possano assumere il controllo di società cinesi.

Al centro del viaggio in Cina vi è l'accordo di libero scambio, firmato da Berna e Pechino nel luglio del 2014. L'intesa riguarda una vasta quantità di prodotti, servizi e flussi finanziari: "verificheremo - ha detto Schneider-Ammann - se vi è spazio di manovra per abbattere ulteriori barriere".

La Cina è il terzo partner commerciale della Svizzera, dopo Unione europea e Stati Uniti: nel 2017 l'interscambio è stato pari a 37 miliardi di franchi.

