Questo contenuto è stato pubblicato il 27 aprile 2018 12.14 27 aprile 2018 - 12:14

Sarebbe auspicabile che i consiglieri federali si coordinassero tra loro per questo genere di annunci: così ha reagito Filippo Lombardi, capogruppo PPD in parlamento, all'intervista di Johann Schneider-Ammann sul suo ritiro entro la fine della legislatura.

A suo avviso, tale coordinamento darebbe maggiore flessibilità all'Assemblea federale nel prevedere la successione, in particolare per quanto riguarda una candidatura femminile.

"Fintanto che la partenza non è ufficialmente annunciata, è molto difficile per i partiti riflettere a una successione", ha dichiarato oggi all'ats il consigliere agli Stati ticinese. Quanto all'eventuale ritiro simultaneo dal governo di Doris Leuthard (PPD) e Schneider-Ammann, Lombardi rileva che spetta a loro decidere. "I consiglieri federali potrebbero comunicare meglio", ritiene in ogni caso, perché "è molto difficile per i loro partiti rispettivi coordinarsi" per prevedere una data di partenza.

