Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 aprile 2018 7.15 27 aprile 2018 - 07:15

Anche il consigliere federale Johann Schneider-Ammann (PLR) intende ritirarsi dal Consiglio federale al più tardi nell'autunno 2019, come già annunciato dalla collega Doris Leuthard (PPD).

Lo ha indicato il 66enne ministro dell'economia in un'intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung. "Ho un chiaro punto di orientamento: la fine della legislatura 2019", afferma il 66enne. Quella attuale sarà la sua ultima legislatura.

Schneider-Ammann dice di essere entrato in governo per aiutare il paese a ritrovare il pieno impiego, per mantenere l'industria in Svizzera e per sostenere il suo partito. Oggi la situazione sul fronte del lavoro è la migliore da sempre, l'industria è forte e il PLR ha il vento in poppa, sottolinea.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.