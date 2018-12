Schneider-Ammann pensa di rinunciare alla pensione da ministro

Johann Schneider Ammann intende rinunciare alla pensione prevista per gli ex consiglieri federali

Il consigliere federale uscente Johann Schneider-Ammann potrebbe rinunciare alla pensione di quasi un quarto di milione di franchi all'anno prevista per gli ex ministri. "Se non mi ritrovo ne ho bisogno, probabilmente non sarà necessaria", ha detto.

Schneider-Ammann vuole rimanere il più possibile indipendente dallo Stato, ha spiegato in un'intervista con il gruppo CH Media pubblicata oggi. In qualità di ex consigliere federale, il 66enne liberale radiale ha diritto a una rendita annua pari alla metà del suo salario, quindi circa 220'000 franchi.

Il ministro dell'economia uscente non ha fatto dichiarazioni precise sul suo futuro professionale. Si è limitato a dire che avrà "diversi impegni", fra i quali alcuni mandati nei consigli di amministrazione, senza tuttavia fornire dettagli. Prima di entrare nel governo nel 2010, il bernese era un imprenditore.

Figlio di un veterinario dell'Emmental e ingegnere di formazione, Johann Schneider è entrato a far parte del gruppo del suocero Ulrich Ammann nei primi anni Ottanta. Sotto la sua guida, l'azienda specializzata in macchine per il settore delle costruzioni si è sviluppata. E quando ha consegnato le redini dell'azienda alla sesta generazione, il fatturato ammontava a circa un miliardo di franchi. Secondo la rivista "Bilanz", la famiglia Schneider-Ammann figura nella lista delle 300 personalità più ricche della Svizzera con un patrimonio stimato di 425 milioni di franchi.

