19 novembre 2018

"L'eurozona con la Brexit diventerà ancora più importante nel quadro dell'Ue, ci sono già stati membri che chiedono come fare a far fronte all'impatto della Brexit", e quindi il nuovo bilancio ad hoc per i 19 "è qualcosa che aiuterà lo sviluppo di tutti".

Lo ha sottolineato il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa congiunta con il collega francese Bruno Le Maire.

Si tratta infatti oggi di "un mondo completamente diverso da quello di una decina di anni fa" quando fu introdotto l'euro dove ad occuparsene c'era solo la Banca centrale europea (Bce), ha spiegato, e questo mutato contesto "rende" un bilancio dell'eurozona "completamente fattibile", anche nell'ottica di "rafforzare" l'euro sul piano internazionale.

