Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 13.22 15 maggio 2018 - 13:22

Non è giusto quello che ha detto lui.

Berlino manterrà il criterio del pareggio di bilancio e il principio di non spendere al di sopra delle proprie forze. Lo ha il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz, il quale ha replicato all'attacco di Emmanuel Macron: "Noi non adoriamo alcun feticcio".

Ad Aquisgrana, il capo dell'Eliseo aveva invitato i tedeschi a rinunciare "ai feticci dei surplus di bilancio e commerciale".

Al Bundestag Scholz ha sottolineato che l'Ue è questione prioritaria: "L'Europa per la Germania è la questione nazionale più importante. Proprio dal momento che siamo il paese dal popolo più numeroso, con l'economia più forte e orientata all'export, proprio nel centro del continente, noi dipendiamo dal successo dell'Unione europea", ha affermato. "Abbiamo bisogno di un'Europa che sia in grado di agire guardando negli occhi potenze economiche come Cina e Usa".

