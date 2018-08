Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2018 14.20 16 agosto 2018 - 14:20

L'ex campione di formula 1 Michael Schumacher non lascerà la Svizzera, contrariamente a quanto suggerito dalla stampa.

"La famiglia Schumacher non prevede di trasferirsi a Maiorca: la residenza sul posto rimane come finora una casa di vacanza", ha indicato la manager della famiglia, Sabine Kehm, stando a quanto riportato dall'agenzia tedesca Dpa.

Il settimanale romando "'L'Illustré" aveva affermato che Schumacher - infortunatosi gravemente quasi cinque anni or sono mentre praticava lo sci - avrebbe lasciato la sua villa di Gland (VD), sul lago Lemano, per andare nelle Baleari. La testata citava Katia Rouarch, sindaca di Andratx, località all'estremità occidentale di Maiorca dove la famiglia Schumacher possiede una residenza.

Schumacher, oggi 49enne, era caduto, battendo la testa su una roccia, durante una giornata di sci il 29 dicembre 2013 a Meribel, in Francia. Ricoverato in condizioni critiche, era stato operato più volte e posto in coma farmacologico. Dal settembre 2014 si trova a Gland: la famiglia ha sempre mantenuto il massimo riserbo sul suo stato di salute e protegge l'ex campione dalla curiosità del pubblico.

Neuer Inhalt Horizontal Line